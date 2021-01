So weisen Personen, die bereits am Virus erkrankt sind, eine natürliche Immunität auf.

«Wir müssen die Kraft der Immunität nutzen», sagt Reiner Eichenberger, Professor an der Universität Freiburg. Er schlägt vor, dass die bereits mit dem Coronavirus infizierten Menschen nicht geimpft werden sollen, oder zumindest, so lang nur eine begrenzte Anzahl Impfdosen zur Verfügung stehen. Die Personen, die das Virus bereits hatten, hätten bereits eine natürliche Immunität aufgebaut, so Eichenberger gegenüber den Zeitungen von CH Media .

Kanton Waadt setzt auf natürliche Immunität

«Für gefährdete Menschen empfehlen wir die Impfung auch, wenn sie die Infektion bereits durchgemacht haben», so eine Sprecherin vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). Das Amt empfiehlt bei bereits an Corona-Erkrankten drei Monate zu warten, da man mindestens drei Monate immun sei.

Zahlreiche Länder, darunter auch die USA, empfehlen, sich dennoch impfen zu lassen. «Wir wissen nicht, wie dauerhaft die natürliche Immunität ist», so Deborah Fuller, Impfspezialisten der Universität von Washington, zum «Wall Street Journal». Laut Ashish Jha, Dekan an der School of Public Health der Brown University in den USA, gibt es sogar Belege dafür, dass die Immunität acht oder neun Monate lang anhalte.