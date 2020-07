Aktualisiert vor 1h

280 Personen müssen in Quarantäne

Person geht trotz positivem Corona-Test an Partys

Der Kantonsarzt in Solothurn schickte am Donnerstagabend 280 Personen in Quarantäne. Das ganze könnte ein rechtliches Nachspiel haben.

1 / 3 Eine positiv getestete Person missachtete die angeordnete Isolation. Sie hielt sich an Veranstaltungen in Grenchen,.. …im Kanton Solothurn auf.

Darum gehts Eine Person hielt sich an Veranstaltungen im Kanton Solothurn auf.

Sie war positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der Kantonsarzt schickte über 200 Personen in Qarantäne.

Eine positiv auf das Coronavirus getestete Person hat am letzten Wochenende die angeordnete Isolation missachtet und zwei Veranstaltungen im Raum Grenchen SO besucht. Der Kantonsarzt schickte deshalb am Donnerstagabend rund 280 Menschen in Quarantäne.

Diese Massnahme für Gäste und Mitarbeitende der Veranstaltungen dauere zehn Tage, teilte die Solothurner Staatskanzlei am Freitag mit. Ob die infizierte Person weitere Menschen angesteckt habe, werde sich erst in den nächsten Tagen zeigen.

Kanton prüft rechtliche Schritte

Im Vorfeld habe es keine Anzeichen dafür gegeben, dass sich die Person unkooperativ verhalten könnte. Sie habe die Isolation nur an diesen beiden Veranstaltungen missachtet.

Der Kanton Solothurn prüft nun rechtliche Schritte gegen die Person. Verstösse gegen die von Kantonsarzt Lukas Fenner angeordneten Quarantäne- und Isolationsmassnahmen würden mit einer Busse bestraft.

Ebenfalls am letzten Wochenende hatte eine nachträglich auf das Coronavirus positiv getestete Person verschiedene Bars, Restaurants und Clubs in Olten SO besucht. Danach wurde laut Staatskanzlei für rund 300 Personen eine zehntägige Quarantäne angeordnet.