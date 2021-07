Hass - Corona-Experten werden mit Morddrohungen eingedeckt

Extreme Reaktionen bekommen Personen aus der Medizin und Politik in der Pandemie besonders oft zu spüren. «Per Mail wurde mir geschrieben, man müsse jemanden wie mich abschlachten», sagt Infektiologe Andreas Widmer. Ähnliches erlebt sein Berufskollege Andreas Cerny. «Seit ich mich öffentlich zur Epidemie geäussert habe, gab es immer wieder Beschimpfungen und einige wenige Drohungen im Sinn von ‹Du wirst die Konsequenzen für dein Tun noch erleben›».

Heftige Reaktionen schlagen auch dem deutschen Virologen Karl Lauterbach entgegen. Diese «Spinner» müsste man «exterminieren», kommentierte jemand in Nazi-Sprech im Youtube-Format des Thurgauer Massnahmen-Skeptikers Daniel Stricker.

«Dafür erhalte man schon noch die Quittung»

Post mit Drohungen erhalten oft auch Vertreter und Vertreterinnen der Politik. Einige Briefe oder Mails mit Morddrohungen seien es seit Beginn der Pandemie gewesen, sagt Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel. Besonders aggressiv verhielten sich Impf-Gegner. Auf den Inhalt der Morddrohungen wolle sie nicht genauer eingehen. In einem E-Mail, das 20 Minuten vorliegt, schreibt ein Mann: «Volksverräter Verbrecher wie Sie es sind gehören vor den Richter, enteignet und öffentlich ERSCHOSSEN!».

Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber teilt die Erfahrungen. «Ich bekam schon Nachrichten, in denen mir der Tod gewünscht wurde.» Drohungen von Massnahmen-Kritikern und -Kritikerinnen hätten seit der Pandemie zugenommen. «Es ist erschütternd, wie extrem die Tonalität von Menschen geworden ist, die anderer Meinung sind.»

Zahl der Drohungen fast vervierfacht

«Drohten, vorbeizukommen»

Die Empfängerinnen und Empfänger von Drohungen verzichteten meist auf eine Anzeige. Man lasse sich nicht gleich einschüchtern, sagt Andreas Widmer. «Ganz wohl ist einem aber nicht, denn nach vielen Worten erfolgen in der Regel doch irgendwelche Taten.» Auch Katharina Prelicz-Huber sagt: «Anzeige zu erstatten, heizt auf Social Media solche Menschen in ihrem Tun oft an, aber ich unterstütze jede bedrohte Person, die Anzeige erstattet.» Ruth Humbel berichtet, von einer Anzeige abgesehen zu haben, obwohl ihr zu einer solchen geraten worden sei.