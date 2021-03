Erster Anstieg seit sechs Wochen : Corona-Fälle in Europa übersteigen wieder eine Million

Die Corona-Infektionen in Europa steigen zum ersten Mal seit sechs Wochen wieder an. So wurden vergangene Woche über eine Million neuer Corona-Fälle – ein Plus von 9 Prozent – verzeichnet. Vom Anstieg sind laut WHO vor allem Zentral- und Osteuropa betroffen.

1 / 5 Die Corona-Neuinfektionen in Europa haben wieder zugenommen. 20min/Francois Melillo Vergangene Woche wurden über eine Million Fälle verzeichnet. 20min/Francois Melillo Das sind 9 Prozent mehr als in den letzten sechs Wochen. 20min/Francois Melillo

Darum gehts In Europa nehmen Corona-Infektionen wieder zu.

Sechs Wochen lang gingen die Zahlen nach unten oder stagnierten.

Letzte Woche wurden über eine Million Neuinfizierte registriert.

Nach einem sechswöchigen Rückgang steigt in Europa die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder. Vergangene Woche seien die Neuansteckungen um neun Prozent auf mehr als eine Million gestiegen, sagte der Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa, Hans Kluge, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Damit ende «ein vielversprechender sechswöchiger Rückgang bei den neuen Fällen».

Betroffen von dem Anstieg sind laut Kluge Zentral- und Osteuropa, aber auch mehrere westeuropäische Länder, in denen die Infektionszahlen bereits hoch gewesen seien. Die 53 Länder in seinem Zuständigkeitsbereich, zu denen auch zentralasiatische Staaten gehören, forderte Kluge auf, ihre Impfkampagnen zu beschleunigen. Bislang haben 45 von ihnen mit der Immunisierung der Bevölkerung gegen das neuartige Coronavirus begonnen.

In der EU haben laut Berechnungen der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben 2,6 Prozent der Bevölkerung bereits beide Corona-Impfdosen erhalten, 5,4 Prozent bekamen mindestens eine Dosis. In Deutschland sind die Quoten in etwa ebenso hoch.