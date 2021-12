Muttenz BL – Corona-Fälle und Omikron-Verdacht an Primar und Sek – Klassen in Quarantäne

In Muttenz im Baselbiet kam es zu vermehrten Ansteckungen mit dem Coronavirus bei Schülerinnen und Schülern. Dies teilte der kantonale Krisenstab am Freitag mit. «In den vergangenen Tagen gab es im Rahmen des Breiten Testen Baselland mehrere positive Pools an verschiedenen Schulen der Primar- und Sekundarstufe in Muttenz», schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Bei anschliessenden Einzeltests seien mehrere Schülerinnen und Schüler positiv auf Corona getestet worden. Die Betroffenen befinden sich laut dem Kanton in Isolation. Laut Roman Haering vom kantonalen Krisenstab seien 38 Schülerinnen und Schüler in Isolation, sowie eine Lehrperson.