Am Sonntag nicht im Einsatz: Christopher Lungoyi vom FC Lugano.

Ein Spieltag mit fünf Super-League-Partien? Im Jahr 2020 ist das eine Seltenheit. Auch an diesem Wochenende war früh klar, dass es nicht dazu kommen wird. Bereits abgesagt war das Spiel zwischen St. Gallen und Vaduz, die beiden Teams wären am Samstagabend aufeinander getroffen.

Am frühen Nachmittag dann die nächste Absage: Auch der FC Sion wird sein Auswärtsspiel nicht bestreiten können. Gegner Lugano muss in Quarantäne. Die Tessiner haben einen Corona-Fall in ihren Reihen. Das Spiel war angesetzt für Sonntagnachmittag. Wann es nun stattfinden wird, ist noch unklar.