Intermarché-Wanty-Gobert verlässt nach Corona-Fall die Tour de Suisse

Ein positiver Coronafall bei der Tour de Suisse sorgt am Mittwoch für Schlagzeilen. Ein Mitarbeiter des Teams Intermarché-Wanty-Gobert wurde am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet, wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung schreiben. Das Ergebnis des PCR-Tests von Dienstagmorgen wurde am Nachmittag bekannt. Die gleiche Person war am Samstag negativ getestet worden. Die betroffene Person wurde umgehend im Hotel isoliert. Sie zeigt keinerlei Symptome und ist wohlauf. Das gesamte Team wurde am Dienstagabend nach der 3. Etappe umgehend einem Kontrolltest unterzogen, dessen Resultate heute, Mittwochmorgen, alle negativen Resultate des Vortages bestätigt haben.