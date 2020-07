Warnung an Besucher

Corona-Fall auch im Zürcher Club Plaza

Nach dem Superspreader-Event wird ein weiterer Corona-Fall in einem Zürcher Club bekannt. Partygänger haben nach dem Besuch des Clubs Plaza ein E-Mail bekommen, weil ein Gast Corona hatte. Sie sollen bei Symptomen einen Arzt anrufen.

Am vergangenen Freitag fand im Plaza Club in Zürich erstmals seit dem Lockdown wieder die «Plaze to be»-Party statt. Nach dem «Superspreader-Event» im Club Flamingo überschattet auch diese Party ein Corona-Fall: Mehrere Leser berichten, sie hätten nach dem Besuch der Party ein SMS der Kantonsärztin bekommen, die Mails zu checken. Darin schreibt der Kantonsärztliche Dienst: «Sie hatten in der Nacht vom 26.6.2020 auf den 27.6.2020 möglicherweise Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person. Es ist nicht auszuschliessen, dass sie dem neuen Coronavirus ausgesetzt waren und sich angesteckt haben.»