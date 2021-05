Basel-Landschaft - Corona-Fallzahlen in der Primarschule explodieren

In der Baselbieter Gesundheitsdirektion geht man davon aus, dass einerseits die fehlende Maskenpflicht und die Ausbreitung der britischen Virusvariante B.1.1.7 zum starken Anstieg geführt haben. Im Kanton Baselland gilt die Maskenpflicht in Schulen für Kinder ab der fünften Klasse.

«Als ich die Kurve sah, bin ich schon ein wenig erschrocken», sagt Irène Renz, Leiterin der Gesundheitsförderung Baselland. Sie ist mitverantwortlich für die Umsetzung der Schutzkonzepte und die Massentests an den Baselbieter Schulen. Seit den Osterferien beobachtet sie einen starken Anstieg der Fallzahlen an der untersten Schulstufe. Allein in den vergangenen sieben Tagen stieg die Zahl der Covid-19-Infektionen um 57 Fälle oder zehn Prozent in den Primarschulen. Zum Vergleich: An den Gymnasien und Fachmaturitätsschulen lag der Anstieg bei gerade mal zwei Prozent.