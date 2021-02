Jüdinnen und Juden in der Schweiz sind fassungslos: Unbekannte haben an der Tür der Synagoge in Biel ein Hakenkreuz sowie die Parolen «Sieg Heil» und «Juden Pack» eingeritzt. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) zeigt sich schockiert: Man müsse weit zurückdenken, um hierzulande einen solch gravierenden Vorfall zu finden, bei dem ein jüdisches Gotteshaus mit explizit antisemitischen Sprüchen und Aussagen geschändet worden sei.

Gerade zu Beginn dieses Jahres kam es allerdings schon zu mehreren antisemitischen Vorfällen. Am 30. Januar wurden vor der Synagoge in Lausanne ein ausgestopftes Schwein und eine Packung Speck deponiert. Am 3. Februar wollte eine Frau zunächst die Türen der Synagoge der Liberalen Jüdischen Gemeinde von Genf mit Schweinetranchen verschmieren, bevor sie diese in Richtung des Gebäudes warf. Und am 17. Januar kaperten Vermummte eine Online-Kulturveranstaltung der Jüdischen Liberalen Gemeinde Or Chadasch in Zürich und störten diese mit Hakenkreuzen und Hitlerbildern.