Sandra Künzi von der Taskforce Culture sagt: «Bisher unterstützen die meisten Veranstaltenden und Kulturschaffenden die gesundheitspolitischen Massnahmen. Von Protest-Aktionen mit wilden Öffnungen im Kultursektor haben wir bisher noch nichts gehört», sagt sie zu 20 Minuten. Sie spüre aber, dass innerhalb der Branche die Frustration wachse. Es sei deshalb so wichtig, dass der Bundesrat seine Salamitaktik mit neuen Massnahmen alle paar Wochen stoppe, sagt sie. «Wir brauchen eine langfristige Perspektive, damit wir nicht verzweifeln.»



Das heisst: Der Bund soll konkrete Szenarien vorlegen, wie Kulturangebote in absehbarer Zeit mit strengen Schutzkonzepten wieder möglich sind. «Die Kultur liegt im künstlichen Koma. Manchmal bekomme ich Angst, dass man sich daran gewöhnt. Das können wir nicht hinnehmen – wir müssen in irgendeiner Form bald wieder Kultur erleben und schaffen können: Theater, Zirkus, Konzerte, Chorproben!» Um dies zu ermöglichen, sei es besser, jetzt in einen konsequenten Lockdown zu gehen, um dann im Frühling wieder öffnen zu können.



In den kommenden Wochen trifft die Taskforce Culture deshalb Bundesrat Berset zum Gespräch. Man stehe auch in Kontakt mit der wissenschaftlichen Taskforce, um die naheliegendsten Szenarien aus wissenschaftlicher Sicht zu erhalten. «Gestützt darauf wollen wir Wiederaufnahme-Konzepte erarbeiten, um Live-Kultur bald wieder möglich zu machen», sagt Künzi. Ausserdem müsse der Kultursektor für das andauernde Arbeitsverbot rascher und wirksam entschädigt werden.