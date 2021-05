Schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt - Corona führt zu mehr Langzeit-Studierenden

1 / 7 Der Einstieg in die Berufswelt gestaltet sich seit Corona für viele Studierende schwierig. RAISA DURANDI «Ich frage mich, wie es nach dem Studium wird, wenn es jetzt schon so schwierig ist», sagt Matthias S. privat Von seinen Kommilitonen höre Matthias Ähnliches: «Manche fangen einen Master an. Andere überbrücken mit Jobs, für die man kein Studium braucht.» 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Der Weg in die Berufswelt ist seit Corona für viele Studierende schwierig. Eine Umfrage eines ETH-Spinoffs zeigt, dass 60 Prozent der Studierenden damit rechnen, dass Corona einen negativen Einfluss auf ihre Jobperspektiven hat.

Der Austausch mit anderen Studierenden ist eine wichtige Informationsquelle, die im virtuellen Studienalltag fehlt.

Auch das Karriere-Portal CareerFairy stellt zunehmende Unsicherheit bei den Studierenden fest.

Viele Studenten haben seit Corona ihre Nebenjobs verloren. Auch beim Versuch, in die Berufswelt einzusteigen scheitern viele.

Matthias S.* studiert im vierten Semester BWL an der ZHAW in Winterthur. Er bewarb sich auf mehr als zwanzig Praktikumsstellen in verschiedenen Branchen – ohne Erfolg. «Ich habe das Gefühl, dass die ausgeschriebenen Stellen oft bereits besetzt sind.» Er habe einen Schnitt von 5,4, sei viersprachig und bringe eineinhalb Jahre Arbeitserfahrung bei einer Versicherung mit, so Matthias. «Trotzdem hat es nicht einmal für ein Praktikum gereicht. Ich frage mich, wie es nach dem Studium wird, wenn es jetzt schon so schwierig ist.» Statt einem Praktikum wird er nun ein Auslandssemester in Montreal absolvieren.

Master statt Job

Von seinen Kommilitonen höre Matthias ähnliche Erfahrungsberichte: «Manche fangen einen Master an. Andere überbrücken mit Jobs, für die man kein Studium braucht.» Die Tendenz sei wohl, sich länger auszubilden und auf den Einstieg in die Berufswelt länger zu warten, so Matthias.

Paula G. ist im letzten Jahr ihres Bachelors in Kunstgeschichte an der Uni Zürich. Sie hat während dem Studium immer gearbeitet, sagt sie. «Zuletzt bei einem Start-Up, das schliessen musste.» Seither ist sie auf Jobsuche und hätte diesen Sommer eigentlich ein Praktikum machen wollen, um Berufserfahrung zu sammeln. Jedoch erhielt sie bei allen vierzig Bewerbungen nur Absagen. «Dass es einfach keine Einstiegsmöglichkeiten gibt, ist sehr verunsichernd.» Sie fühle sich hilflos, da sie nicht wisse, wie man sich besser positionieren könne. Ursprünglich hatte sie sich offengelassen, ob sie einen Master machen wolle, so Paula. «Nun überlege ich mir aber, statt konkreter Berufserfahrung einen praxisnahen Master zu machen. Dann hat man wenigstens etwas in der Hand.»

Studierende entmutigt

Die Frustration der Studierenden spürt auch Thomas Schulz, Mitgründer von CareerFairy. Im laufenden Jahr hat das Spinoff der ETH Zürich europaweit online Karriere-Events mit 25'000 Studierenden und mehr als 200 Unternehmen organisiert (siehe Box). «Die meistgestellte Frage von den Studierenden an Unternehmen ist, ob sie überhaupt noch Studienabsolventinnen und -absolventen anstellen», so Schulz.

Eine Umfrage von CareerFairy ergab, dass 60 Prozent der Studierenden der Meinung sind, dass Covid-19 einen negativen Einfluss auf ihre Jobperspektiven habe. «Die Studierenden erhalten oft reihenweise Absagen und sind verunsichert. Ihre Nebenjobs haben viele bereits verloren – einen neuen zu finden, ist schwierig», so Schulz.

Viele bleiben an der Uni

Die mangelnden Perspektiven würden Studienabgängerinnen und Studienabgänger dazu bewegen, alternative Wege einzuschlagen, sagt Schulz. «So entscheiden sie sich vermehrt dazu, zu doktorieren.» Oder sie zögen Weiterbildungen in Betracht, um auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen zu haben. «Häufig reicht jedoch das Geld nicht, um für Weiterbildungskosten aufzukommen», so Schulz.

In der Pandemie verschob sich der Studienbetrieb in die digitale Welt. Unter normalen Umständen hätten Studierende einen Austausch mit ihren Kommilitonen und Kommilitoninnen in der Mensa oder zwischen den Vorlesungen, sagt Schulz. So würden sie sich automatisch früher mit dem Thema Jobsuche auseinandersetzen. «Das bringt Ideen ins Rollen: Aus Rückmeldungen von Studierenden wissen wir, dass beispielsweise Start-ups als Arbeitgeber nicht automatisch in Betracht gezogen werden, wenn einem niemand auf den Gedanken bringt.» Die Umfrage von CareerFairy bestätigt das: Vierzig Prozent der befragten Studierenden gaben an, ihre bevorzugte Informationsquelle für den Jobeinstieg seien ihre Mitstudierenden.

*Name der Redaktion bekannt

ETH-Spinoff CareerFairy Die interaktive Plattform umfasst über 200 Unternehmen und Hochschulen, die Studierenden Einblicke in verschiedene Tätigkeiten geben, sowie Tipps zur Bewerbung. Die CareerFairy AG ist ein Spinoff der ETH Zürich. Ihr Mitgründer Thomas Schulz sagt, das Interesse an den Karriere Live-Streams sei im Vergleich zum Beginn der Krise merklich gestiegen: «Wir sehen, dass viel mehr Studierende Zeit und Ressourcen in die Jobsuche investieren als am Anfang der Krise. Der allgemeine Ton ist weniger optimistisch.»