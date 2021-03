Beunruhigende Zahlen

«Der Anteil der KMU, die seit Beginn der Krise Mitarbeitende entlassen mussten, ist in den vergangenen sechs Monaten stark angestiegen», erklärt Studienleiter Andreas Schweizer. Bis im September 2020 hätten sich nur rund zehn Prozent der befragten Unternehmen von Mitarbeitern trennen müssen. «Im Herbst begann eine deutliche Entlassungswelle.» Nun gaben 35 Prozent der KMU an, im letzten Jahr Kündigungen ausgesprochen zu haben. «Jedes fünfte Unternehmen musste direkt als Folge der Corona-Situation Entlassungen aussprechen», erklärt Schweizer. Das seien besorgniserregende Zahlen.

Gleichzeitig wird der Blick in die Zukunft bei den Unternehmen optimistischer. Auch zu diesem Schluss kommt die Befragung. So erwarten zwar 53 Prozent, dass sich Covid-19 negativ oder sehr negativ auf ihre Geschäftstätigkeit in den kommenden 12 Monaten auswirken wird. Dieser Wert liegt allerdings tiefer als in den vorhergehenden Umfragen und deutlich tiefer als im Frühling 2020. Schweizer hält es daher für realistisch, dass es in Zukunft zu keiner Zunahme der Entlassungen kommen wird. «Viele Unternehmen haben sich an die Ausgangslage während der Pandemie angepasst.»