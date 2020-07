Aerosol-Übertragung

Corona-Gefahr ist im Büro grösser als im Kino

Kinos dürfen nur mit reduziertem Sitzplatzangebot öffnen – wegen der Gefahr einer Corona-Übertragung durch Aerosole. Nun zeigt eine Studie: Im Grossraumbüro kann die Ansteckungsgefahr höher sein.

Das Risiko, sich über Aerosole mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 zu infizieren, ist nicht überall gleich gross, sondern steht und fällt mit den Umständen. Etwa mit der Länge des Aufenthalts, der Art der Raumnutzung und -lüftung, aber auch damit, ob gesprochen oder nur geatmet wird. Denn all das hat Auswirkungen auf die Viruskonzentration in der Luft. Das zeigt einmal mehr eine Studie, wie Heute.at berichtet.

In dieser verglichen Forscher des Hermann-Rietschel-Instituts an der Technischen Universität Berlin das Infektionspotenzial in Kinosälen mit dem in einem Grossraumbüro.