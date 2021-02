Freiheitsrechte sind keine Privilegien

Zum Streit über die Aufhebung von Corona-Einschränkungen für Geimpfte in der Schweiz schreibt die Schweizer «Sonntagszeitung»:

«Die nationale Ethikkommission hat dazu Empfehlungen präsentiert. Nur unter sehr restriktiven Bedingungen möchte sie zulassen, dass eine Impfbescheinigung verlangt werden darf. Für den Besuch von Theater, Kino, Konzerten oder Sportveranstaltungen hält sie es für nicht zulässig. (...) Das überrascht nicht: Ethikkommissionen sind Regulierungs-Turbos. Aber in der Schweiz gilt die Vertragsfreiheit. Private entscheiden selbst, wem sie Tickets oder Waren verkaufen. Freiheitsrechte sind nicht Privilegien, die der Staat in seiner Gnade den Untertanen von Fall zu Fall gewährt oder verweigert. Es ist gerade umgekehrt: Der Staat muss sehr gut begründen, wenn er die Freiheit seiner Bürger einschränken will. (...)