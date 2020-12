So auch Christian B.’s Schwiegermutter M.B. (97): Nicht einmal an Weihnachten konnte Familie B. die 97-Jährige sehen. (Symbolbild)

«Unsere Familie durfte meine Schwiegergrossmutter nicht einmal an Weihnachten sehen», erzählt Christian B. (53) gegenüber 20 Minuten. Vor drei Monaten ging M.B. (97) ins Altersheim, weil sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert hatte. Seit da lebte sie in zunehmend strikterer Isolation: «Wir durften sie nur selten nach Anmeldung und unter strengen Auflagen besuchen gehen.» So sassen die Angehörigen jeweils im Gartenhäuschen und sprachen durch eine Gegensprechanlage in Sichtkontakt mit M.B. «Es waren weder körperliche Nähe, Berührungen noch direktes Sprechen möglich.» M.B. hielt sich beinahe ausschliesslich in ihrem Zimmer auf und hatte sehr wenig bis keinen Kontakt zu anderen Heimbewohnern.