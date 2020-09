Ehemaliger Premierminister : «Corona hätte Berlusconi im März oder April getötet»

Der ehemalige Ministerpräsident Italiens Silvio Berlusconi befindet sich in einem Spital in Mailand. Berlusconi sei in einem «mehr als zufriedenstellenden» Zustand, sagt sein Arzt.

Der ehemalige italienische Premierminister Silvio Berlusconi befindet sich in einem Spital in Mailand. Berlusconi teilte mit, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein. Inzwischen befindet sich Berlusconi auf dem Weg der Besserung.

Darum gehts Der italienische Politiker Silvio Berlusconi ist wegen einer Corona-Infektion im Spital.

Er ist auf dem Weg der Besserung.

«Es ist die schlimmste Erfahrung meines Lebens», sagte er über seine Infektion mit dem Coronavirus.

Der mit dem Coronavirus infizierte italienische Ex-Regierungschef Silvio Berlusconi wäre nach Ansicht seines Arztes bei einer ähnlichen Corona-Infektion im März oder April an der Krankheit gestorben.

«Die Viruslast beim Nasen-Rachen-Abstrich von Berlusconi war dermassen erhöht, dass das im März oder April sicherlich nicht so einen glücklichen Ausgang wie jetzt gehabt hätte», sagte Professor Alberto Zangrillo am Donnerstagabend im TV-Sender La7. «Ob es ihn umgebracht hätte? Absolut ja, sehr wahrscheinlich ja, und er weiss das.»

«Mehr als zufriedenstellender» Zustand

Der fast 84-Jährige wird seit gut einer Woche wegen einer Infektion mit dem Coronavirus im Mailänder Spital San Raffaele behandelt und ist mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Italien war im Frühjahr besonders stark von der Coronavirus-Pandemie getroffen worden. Die Intensivstationen im Norden des Landes hatten weder genug Betten noch Beatmungsgeräte. Bis heute sind mehr als 35’500 Menschen gestorben.

Berlusconi sei in einem «mehr als zufriedenstellenden» Zustand, sagte Zangrillo, der an eine baldige Genesung seines Patienten glaubt. Der Politiker und Unternehmer Berlusconis gilt wegen seines Alters und einiger Vorerkrankungen als Risikopatient. Am Mittwoch hatte er sich erstmals wieder zu Wort gemeldet und von seinem Kampf gegen die «höllische Krankheit» berichtet. «Es ist die schlimmste Erfahrung meines Lebens», sagte er über seine Infektion mit dem Coronavirus.