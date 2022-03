Formel 1: Sebastian Vettel hat Corona und fällt für den Auftakt aus

Comeback von Hülkenberg : Corona-Hammer in Bahrain – Vettel ist positiv und fällt für den Auftakt aus

Sebastian Vettel wurde positiv auf Corona getestet. Damit fällt er für das Auftaktrennen in Bahrain am Sonntag aus.

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel verpasst den Saisonauftakt an diesem Wochenende in Bahrain wegen einer Infektion mit dem Coronavirus. Wie sein Aston-Martin-Rennstall am Donnerstag mitteilte, ersetzt sein Landsmann Nico Hülkenberg den Deutschen beim Grand Prix im Wüstenstaat. Für den 34-jährigen Vettel ist es ein denkbar schlechter Start in die neue Ära der Motorsport-Königsklasse. Über den Gesundheitszustand des im Kanton Thurgau wohnhaften Vettel machte sein Team zunächst keine Angaben.