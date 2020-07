vor 1h

Indigo Fitness schliesst

«Corona hat das Fass zum Überlaufen gebracht»

Ende Juli schliesst Indigo Fitness Luzern seine Türen. Der Club sei ein Sorgenkind gewesen, Corona habe ihm den Rest gegeben. Ein Kunde ist nun sauer.

von Daniela Gigor

Darum gehts Indigo Fitness Luzern muss aus finanziellen Gründen Ende Juli seinen Betrieb einstellen.

Die Räumlichkeiten werden neu von Update Fitness übernommen.

Inhaber Jonas Caflisch sucht die Gründe für sein Scheitern bei sich selbst.

Für seine Kunden tut es ihm leid. Er könne ihnen die bestmöglichen Lösungen als Ersatz anbieten.

Bei einem Konkurs hätten die Kunden ihr Geld verloren.

Die Indigo Fitness Clubs mit Standorten in Zürich, Genf, Basel, Zug stehen für ein Premium-Konzept. So lag es auf der Hand, dass deren Inhaber Jonas Caflisch im Dezember 2014 an die Seidenhofstrasse in Luzern expandierte. Dieser Club wird nun aber wieder geschlossen, wie Caflisch auf Anfrage bestätigte: «Wir werden die Mietfläche an der Seidenhofstrasse Ende Juli abgeben, weil wir einen Teil der Mieten nicht mehr bezahlen konnten.»

Caflisch verneint, dass der Lockdown allein die Schuld am Scheitern in Luzern trage. Er sagt aber: «Corona hat das Fass zum Überlaufen gebracht.» Für Caflisch ist unklar, warum sein Premium-Konzept in Luzern nicht funktioniert hat. Obwohl er auf 500 zahlende Mitglieder zählen konnte, sei der Standort Luzern bisher durch die anderen Studios quersubventioniert worden. «Wir hatten aber zuwenig Mitglieder, um den Club gewinnbringend zu betreiben», sagt Caflisch weiter.

Update Fitness eröffnet Mitte August

Er habe alles mögliche getan, um den Standort Luzern doch noch zu retten. Auch Verhandlungen mit dem Vermieter hätten stattgefunden. Eine Einigung für eine Mietzinsreduktion sei aber gescheitert, obwohl die Gespräche auf äusserst fairer Basis verlaufen seien. Die Gründe für das Scheitern des Unternehmens sieht er bei sich: «Ich habe den Markt in Luzern zu wenig gekannt.» Darum sei das Aus für den Standort Luzern im Mai klar geworden. Einen Konkurs habe er aber vermeiden können und die Saläre für seine zwei Mitarbeiter in Luzern seien während der ordentlichen Kündigungsfrist gesichert.

Caflisch weiss auch, wie es mit den Mieträumen weitergeht: «Nach unserem Auszug wird Update Fitness den Standort übernehmen.» Auf die Abos seiner Mitglieder angesprochen, meint er, dass dies «der unschönste Teil der Geschichte sei und es ihm für die Kundschaft sehr, sehr leid tut.» Es werde nicht möglich sein, dass er den Kunden die Restlaufzeiten rückvergüte. «Allerdings zeigt sich Update Fitness grosszügig. Sie werden die Abos maximal acht Monate weiterlaufen lassen, wenn dort ein Abo abgeschlossen wird.» Auch könnten die Kunden ihre Guthaben in den anderen Indigo Standorten, zum Beispiel etwa in Zug einlösen. Dies sei unter den gegebenen Umständen die beste Lösung. Über die Schliessung wurden die Indigo-Kunden am Montagabend per E-Mail informiert.

«Es ist als ob ich bei Chanel eingekauft hätte und Benetton kriege»

Gar nicht einverstanden mit dem Vorgehen von Caflisch ist ein Kunde, der anonym bleiben möchte: «Im Newsletter vom 16. März wurden wir noch darum gebeten, dass die Rechnung en für die Erneuerung en der Jahresmitgliedschaft pünktlich bezahlt werden sollten , falls die Mitglie d schaft in d en nächsten Wochen au s laufen würden . » Der Kunde glaubt, dass Caflisch zu diesem Zeitpunkt schon längst gewusst habe dass der Standort Luzern geschlossen werde: «Darum hätte ich erwartet, dass er die Kunden informiert hätte, dass sie die Abos nicht verlängern sollen, weil Veränderungen anstehen.»

Mit den nun vorgeschlagenen Alternativen ist er auch nicht glücklich und diese kommen für ihn gar nicht in Frage: «Als Indigo-Kunde habe ich für den Luxus im Club tiefer ins Portemonnaie gegriffen, sonst hätte ich gleich ein Abo bei einem günstigen Anbieter kaufen können. Dies ist jetzt so, als hätte ich bei Chanel einen Geschenkgutschein eingekauft und beim einlösen erhalte ich dann die Ware von Benetton.»

Teuerster Faktor der Fitness-Betriebe sind die Mietzinse

Ein Jahresabo bei Indigo in Luzern kostete 1548 Franken. Bei Update Fitness kostet ein Standardabo hingegen 690 Franken. Claude Ammann Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheits-Center Verbandes hat Verständnis für den Ärger des Kunden aber auch für Caflisch: «Die Branche hat es momentan nicht leicht, weil wir grosse Flächen etwa für die Fitnessgeräte, Group Trainingsangebote und Nassbereiche benötigen, sind die Mieten der teuerste Kostenfaktor der Betriebe.» Er ist sich sicher, wenn die Corona bedingten Mietzinsreduktionen nicht zeitnah umgesetzt würden, dann sei es möglich, dass noch weitere Fitnesscenter schliessen müssten.