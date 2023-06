Steuergelder: Corona hat fast acht Milliarden Franken gekostet

Wie viel, hat der Bundesrat nun in einem Bericht geschrieben.

Wie stark hat die Corona-Pandemie das Schweizer Gesundheitswesen belastet? Dazu hat der Bundesrat am Mittwoch abschliessende Zahlen präsentiert.

So hoch waren die Kosten Gemäss Bundesrat betrugen die direkten Gesundheitskosten für den Bund rund fünf Milliarden Franken. Die Kantone haben zwischen 2,3 und 2,9 Milliarden Franken bezahlt.

Was hat am meisten Geld gekostet? Die Kosten für Covid-19-Tests betrugen rund drei Milliarden Franken. Die Beschaffung von Impfstoffen und medizinischen Gütern 1,7 Milliarden Franken.

Welche weiteren Kosten sind angefallen? Hinzu kommen noch Kosten in der Höhe von 160 Millionen Franken für den Einsatz der Armee im Gesundheitswesen. Innerhalb der Jahre 2020 und 2021 leistete die Armee dreimal Assistenzdienst und rund 380’000 Dienststage, um das zivile Gesundheitswesen zu unterstützen.

Wie viel haben die Impfzentren und die zusätzlichen Kapazitäten in den Spitälern gekostet?

Die Kantone haben 413 Millionen Franken für die Impfung der Bevölkerung aufgewendet. Die Kosten für die Bereitstellung zusätzlicher Kapazitäten in den Spitälern lagen zwischen 570 und 938 Millionen Franken in den Jahren 2020 bis 2022.