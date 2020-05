Herzfehler entdeckt

«Corona hat mir das Leben gerettet»

Eine 36-jährige Britin erfährt während der Covid-19-Behandlung, dass sie an einer seltenen Herzkrankheit leidet und jederzeit hätte «tot umfallen» können.

Am 22. März wurde Angela Schlegel ins Chelsea and Westminster Hospital eingeliefert, nachdem sie elf Tage lang unter Symptomen einer Covid-19-Erkrankung litt. Röntgenaufnahmen bei der 36-jährigen Britin zeigten Flüssigkeit in der Lunge und ihr Herz in einem fatalen Zustand. Angela Schlegel wurde umgehend auf die Intensivstation des Royal Brompton Hospital in London verlegt. Im grössten medizinischen Zentrum für Herz- und Lungenkrankheiten in Grossbritannien diagnostizierten die Ärzte bei Angela Schlegel einen Herzfehler, der tödlich hätte sein können.