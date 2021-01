Nach neuem Höchststand : Corona-Hochrisikogebiet Portugal schliesst Grenze zu Spanien

«Sehr schlimm» ist die Corona-Lage in Portugal nach den Worten von Ministerpräsident António Costa. Nun werden Reisebeschränkungen verhängt.

Im Krankenhaus Amadora-Sintra fiel die Sauerstoffversorgung wegen Überlastung zwischenzeitlich aus. 53 Patienten mussten in andere Spitäler in Lissabon transportiert werden.

Die portugiesische Regierung hat wegen extrem hoher Corona-Infektionszahlen die Schliessung der Grenze zum Nachbarland Spanien ab Freitag angeordnet. Für zunächst zwei Wochen darf die Grenze demnach nur noch in Notfallsituationen überschritten werden, wie Innenminister Eduardo Cabrita laut Medien am Donnerstag in Lissabon mitteilte. Schon während der ersten Corona-Welle im Frühjahr vergangenen Jahres war die gemeinsame Grenze monatelang geschlossen. Erst am 1. Juli wurde sie wegen damals stark rückläufiger Corona-Zahlen wieder geöffnet.