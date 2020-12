Lastwagen rollen los : Corona-Impfstoff auf dem Weg in die einzelnen US-Staaten

Am Montag sollen die ersten Impfungen erfolgen, also rollen nun die ersten Lastwagen los. Schliesslich soll in den US-Staaten pünktlich mit der historischen Impfkampagne begonnen werden.

In den USA sind die ersten Lastwagen mit dem Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech unterwegs. Sie fuhren am Sonntag aus einer Produktionsstätte in Michigan los und sollen am Montag in diversen Bundesstaaten ankommen und verabreicht werden. Die Verteilung des Mittels vom US-Hersteller Pfizer und seines deutschen Partners Biontech wird die grösste Impfkampagne in der Geschichte der USA einläuten. Zuerst geimpft werden sollen Mitarbeiter des Gesundheitswesens sowie Bewohnerinnen und Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen.

Mit der ersten Auslieferung sollen etwa drei Millionen Dosen an die Bevölkerung gebracht werden. In den Vereinigten Staaten steigen die Corona-Fallzahlen und Todesfälle weiter an, über die bevorstehenden Feiertage dürfte dieser Trend anhalten. Fast 300’000 Amerikanerinnen und Amerikaner sind nach einer Infektion gestorben.

Impfdosen werden zurückgehalten

In der kommenden Woche werden Impfexperten in den USA ein weiteres Mittel prüfen, dann vom Hersteller Moderna. Auch das könnte bald darauf für den Markt zugelassen werden.

Beim erstmaligen Transport des Pfizer/Biontech-Impfstoffs werden laut Bundesbeamten am Montag 145 Verteilungszentren angesteuert. 425 weitere Zentren sollen ihre Lieferungen am Dienstag bekommen, 66 weitere am Mittwoch. Der Impfstoff wird je nach Grösse der erwachsenen Bevölkerung in den US-Staaten verteilt.

Da ein voller Impfschutz erst nach zwei Dosen gegeben ist, werden die Behörden weitere drei Millionen Impfdosen zurückhalten. So können Geimpfte der ersten Runde wenige Wochen später ihre zweite bekommen.

Kälter als in der Antarktis

Geliefert wird der Impfstoff an Krankenhäuser und andere Einrichtungen, die ihn bei extremen Minustemperaturen lagern können. Hersteller Pfizer nutzt für den Transport mit Trockeneis und GPS-Sensoren ausgestattete Container. So soll sichergestellt werden, dass die Temperatur der Lieferung kälter ist als das Wetter in der Antarktis.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte dem Impfstoff am Freitag eine Notfallzulassung erteilt. Er sei sehr wirksam und es gebe keine grossen Sicherheitsrisiken, so das Urteil der Experten. Das Mittel habe das grüne Licht bekommen, weil die Wissenschaft dafür spreche, so FDA-Chef Stephen Hahn am Samstag. Man habe wegen der Dringlichkeit in der Pandemie schnell gehandelt, nicht wegen des politischen Drucks. Im Weissen Haus war Hahns Entlassung angedroht worden, sollte der Impfstoff nicht zügig freigegeben werden.

Ein Teil der US-Bevölkerung steht Impfungen allgemein skeptisch gegenüber, ein anderer sieht kritisch, in welchem Tempo diverse Corona-Mittel entwickelt und bisher getestet worden sind. In Umfragen haben gar Mitarbeiter des Gesundheitswesens angegeben, sie wollten zumindest die erste Impfrunde abwarten und sehen, wie sich die Dinge entwickelten.

Angesichts dieser Skepsis beteuerte der US-Immunologe Moncef Slaoui bei Fox News, bei der Impfstoffentwicklung habe es keinerlei Einsparungen gegeben. «Ich kann Ihnen garantieren, solche Dinge sind nicht passiert, wir folgen der Wissenschaft.» Dass mehrere Konzerne Impfstoffe entwickelt hätten, darunter etwa auch Moderna und Astrazeneca, sei eine bemerkenswerte Errungenschaft der Wissenschaft sowie der Zusammenarbeit von Industrie und Regierung.