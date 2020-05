Arzt macht Selbsttest

«Corona-Impfstoff hatte bei mir keine Nebenwirkungen»

Ein Arzt aus Deutschland hat einen Corona-Impfstoff im Selbstversuch getestet. Er spritzte sich selbst ein Antigen.

Vier Injektionen spritzte sich der 73-Jährige über mehrere Tage verteilt in den Oberschenkel.

• Der 73-Jährige fordert, dass man die Nebenwirkungen und Wirkung direkt an Menschen testen sollte.

Wann ein Impfstoff gegen das Coronavirus definitiv auf den Markt kommt, ist unklar. Ein deutscher Professor hat bereits einen Selbsttest gewagt. Wie «Bild» berichtet, spritzte sich Winfried Stöcker vor eineinhalb Monaten selbst ein Antigen. Stöcker, der als Unternehmer und Arzt tätig ist, betreibt in Lübeck ein kleines klinisch-immunologisches Labor. Genau dort stellte er auch das Corona-Antigen gentechnisch her.

Vier Injektionen spritzte sich der 73-Jährige über mehrere Tage verteilt in den Oberschenkel. Wie er zur «Bild» sagt, hatte er keine Nebenwirkungen. «Meiner Ansicht nach kann die Übervorsicht bleiben gelassen werden.»

Direkt an Menschen testen

Stöcker fordert, dass man die Nebenwirkungen und Wirkung direkt an Menschen testen sollte. Er ist überzeugt, dass so der Zulassungsprozess verkürzt werden könnte. Dazu meint der 73-Jährige: «Ich habe nur mal gezeigt, dass es keine Nebenwirkung hat. Dass das Antigen die Wirkung hat, war schon vorauszusagen, aber dass es keine Nebenwirkungen hat, ist eine wichtige Information.»

Stocker fügt an: «Die Experten sagen, dass man noch ein, zwei Jahre prüfen müsse, bevor man einen Impfstoff auf den Markt bringe.» Er glaubt, dass in dieser Zeit Hunderttausende Menschen am Coronavirus sterben könnten.