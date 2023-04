Corona-Impfung führte 2021 zu 19 Todesfälle

5957 sind an Corona gestorben.

71’192 Personen sind in der Schweiz im Jahr 2021 gestorben.

Davon sind 5957 an Corona gestorben.

Im Jahr 2021 sind aus der Schweizer Wohnbevölkerung 35’105 Männer und 36’087 Frauen gestorben, wie das Bundesamt für Statistik am Montag schreibt. Im Vergleich zu 2019 ist das eine Zunahme um 2,7 Prozent bei Männern, während die Rate mit +0,1 Prozent bei Frauen fast gleichgeblieben ist.

Damit liegt die Gesamtsterblichkeit der Männer immer noch etwas höher als vor der Covid-19-Pandemie, während die der Frauen fast wieder dem Niveau von davor entspricht. Insgesamt starben 2021 5957 Personen an einer Corona-Erkrankung, davon 3156 Männer und 2801 Frauen. Im Vorjahr waren es mit 9294 Personen noch deutlich mehr.

Hohes Durchschnittsalter bei Corona-Impfung

Im Dezember wurde in der Schweiz die erste Covid-19-Impfung verabreicht. Im folgenden Jahr sind gemäss der ärztlichen Todesursachenzertifikate 19 Personen an unerwünschten Nebenwirkungen von Covid-19-Impfstoffen als Haupttodesursache verstorben. Dabei handelte es sich um zehn Frauen mit einem Durchschnittsalter von 86 Jahren und um neun Männer mit einem Durchschnittsalter von 80 Jahren.

Aus ärztlichen Todesursachenzertifikaten gehen weiterhin relevante Begleiterkrankungen hervor. «Am häufigsten waren in 13 Fällen Herz-Kreislauferkrankungen und in jeweils zwei Fällen Demenz und Atemwegserkrankungen», schrieb das Bundesamt für Statistik dazu.

Herz-Kreislauf-Krankheiten und Krebs weiterhin abnehmend

10’531 Frauen und 9’114 Männer starben im Durchschnittsalter von 87, respektiv 81 Jahren an Herz-Kreislauferkrankungen. Bei Frauen bedeutet dies einen Sterberückgang von 256 Todesfällen im Vergleich zum Jahr 2019. Allgemein nahm die Anzahl Todesfälle bei besagter Erkrankung bei Männern um 4,3 Prozent und bei Frauen um 4,7 Prozent ab im Vergleich zu vor Corona.

Auch an Krebs starben im Jahr 2021 weniger Menschen in der Schweiz. Bei Männern wurde ein Rückgang von 4,6 Prozent und bei Frauen von 6,6 Prozent verzeichnet. In absoluten Zahlen entspricht dies 7615 Todesfälle bei Frauen und 9265 Todesfälle Männer.