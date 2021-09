Coronavirus - Experten nennen mögliche Gründe für sinkende Fallzahlen

Die Thurgauer Regierung will im Hinblick auf die kältere Jahreszeit eine Umstellung der Teststrategie an den Schulen prüfen. So sollen Schüler repetitiv und präventiv getestet werden. Um zu prüfen, wie diese Tests in den 87 Schulgemeinden, sieben Berufsfachschulen und vier Mittelschulen nach den Herbstferien konkret umgesetzt werden können und wie hoch der Aufwand dafür ist, hat der Regierungsrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, heisst es in einer Mitteilung. Ausschlaggebend seien die erhöhten Fallzahlen zu Beginn des laufenden Schuljahres, die zur Folge hatten, dass Schülerinnen und Schülern der Volksschule eine Quarantäne von zehn Tagen angeordnet wurde.