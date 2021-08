Fussball-Italien trauert : Corona-infizierter Kicker (19) stirbt nach Herzinfarkt

Trauer um Marco Tampwo. Der junge Fussballer starb mit nur 19 Jahren. Der Italiener hatte sich mit Corona infiziert, dann einen Herzinfarkt erlitten.

Wie die Sportzeitung «Gazzetta dello Sport» berichtet, starb Tampwo am Sonntag an einem Herzinfarkt. Nur wenige Tage zuvor hat er sich mit Corona infiziert, so das Fachblatt. Der Italiener fühlte sich schlecht, machte sich in Richtung Krankenhaus auf.