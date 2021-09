Sperre wegen Nicht-Reise - Corona-Irrsinn in der Premier League – dritter Goalie muss Man City retten

Zwei Goalies fallen aus

Brasilien-Spieler gesperrt

Ausnahme für Everton-Spieler

Nun muss gegen Leicester City also Scott Carson zum zweiten Mal in zwölf Jahren in ein Premier-League-Tor stehen – sofern die Sperre gegen die brasilianischen Spieler tatsächlich aufrechterhalten wird. Keine Sorge machen muss sich dagegen Richarlison von Liga-Konkurrent Everton. Weil ihn sein Club im August freiwillig für die Teilnahme am Olympia-Turnier abgestellt hatte, verzichtet der brasilianische Verband auf eine Sperre-Forderung gegen den Stürmer.