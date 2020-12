Polizei überprüft Quarantäne

Er war in den letzten 20 Jahren schon oft geschäftlich in Asien unterwegs – dieses Mal war aber alles anders. «Mein Flieger landete nicht in Peking wie geplant, sondern wurde in die Innere Mongolei umgeleitet», erzählt der 53-Jährige. Dort verbrachte er die obligatorische zweiwöchige Quarantäne. Ab diesem Zeitpunkt begann die Überwachung – unter anderem via App : «Jede Person muss einen speziellen QR-Code auf dem Handy haben. Der wird beim Reisen kontrolliert.»