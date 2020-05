Riehen BS

«Corona ist keine Entschuldigung für ein solches Fehlverhalten»

Ausgelassene Partynächte mit Alkohol und Lachgas hinterlassen Spuren auf dem Basler Friedhof Hörnli. Bilder des Party-Abfalls sorgen auf Facebook für Empörung. Bis jetzt sei ihr das Littering-Problem auf der Anlage noch nicht in diesem Ausmass bewusst gewesen, so die Stadtgärtnerei.

Wodka, Büchsen, Plastikflaschen und Rahmbläserkapseln: Auf dem Friedhof haben sich Feierwütige am vergangenen Wochenende die Kante gegeben.

Foto: 20M / Steve Last

Vergangenes Wochenende wurde nicht nur in der Basler Steinenvorstadt skandalträchtig gefeiert, auch auf dem Friedhof Hörnli liessen einige die Sau raus. Wodkaflaschen, Verpackungen von Rahmbläserkapseln und anderer Müll liessen sie auf einer Parkbank und am Boden verstreut zurück. Offenbar nicht zum ersten Mal.

«Ich konnte abends schon mehrmals beobachten, wie Jugendliche – samt Velo – über den Friedhof klettern», schreibt eine Anwohnerin. Sie höre dann manchmal ziemlich laute Musik, die, wie sie und ihre Nachbarn vermuten, sehr wahrscheinlich aus dem Friedhof käme. «Was hier nachts abgeht, finde ich eine bodenlose Rücksichtslosigkeit», fügt ein Anwohner an.

Er vermutet aber auch, dass solche Besucher auf dem Friedhof eine Folge des Lockdown seien. «Man hatte eine Zeit lang halt wirklich nicht mehr viel Möglichkeiten mehr zur Abendgestaltung.» Aber jetzt, da alles langsam wieder «back to normal» gehe, hoffe er, dass das «Besäufnis» auf dem Hörnli ein Ende nehme.

Der regelmässige Konsum von Lachgas kann schwere Nebenwirkungen wie Mangel an Vitamin B12, Blutarmut oder neurologische Probleme verursachen. Es kam auch schon zu Todesfällen durch Ersticken. Fachpersonen warnen insbesondere vom Konsum in Kombination mit anderen Drogen oder Alkohol.

Die Kapseln, die zum Aufschäumen von Rahm, Mousses oder Saucen gebraucht werden, finden auch als Partydroge Verwendung. Die Rahmbläserkapseln sind gefüllt mit Lachgas, das bei Inhalation eine kurzzeitige, nur wenige Minuten anhaltende Euphorie auslöst. Das ist aber nicht ungefährlich. In Holland und Dänemark häuften sich Meldungen über Vergiftungssymptome nach dem Konsum von Lachgas. Obwohl die lachgashaltigen Rahmbläserkapseln frei erhältlich sind, ist die Abgabe von technischem Lachgas zum Konsum verboten. Medizinisches Lachgas, das zur Narkotisierung verwendet wird, fällt unter das Heilmittelgesetz und ist nur mit Bewilligung erhältlich.

«Es ist schade, wenn ein so ein schöner Ort missbraucht wird»

Bis jetzt sei der Stadtgärtnerei das Littering-Problem auf dem Hörnli in diesem Ausmass nicht bekannt gewesen. «Es ist schade, wenn solch ein schöner Ort missbraucht wird», so Trueb. Da der Friedhof abends schliesse, sei es illegal, wenn Leute über den Eingang klettern würden. «Wenn die Anwohner so etwas beobachten, dann müssen sie reagieren und sich bei der Polizei melden.»