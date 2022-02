Umfrage – Corona ist überstanden – sagen knapp 70 Prozent der Bevölkerung

Konkret sind 68 Prozent der Bevölkerung der Ansicht, dass Corona keine ernsthafte Gefahr mehr darstelle. Waren es anfangs der Pandemie tendenziell eher junge, sind es mittlerweile vermehrt auch ältere Leute, die diese Meinung vertreten. In Zahlen ausgedrückt: Knapp 60 Prozent aller Personen, die älter sind als 50 Jahre, sind optimistisch.

Überwundener links-rechts-Graben

Dieser weitverbreitete Optimismus in der Bevölkerung erstaunt den Verhaltensexperten Oliver Ender wenig. «Nach zwei Jahren Pandemie ist das Bedürfnis nach Normalität und möglichst wenig Einschränkungen bei vielen stark.» Die aktuelle epidemiologische Lage, die laut Experten und Expertinnen vielversprechend sei, verstärke dieses Bedürfnis, so Ender.

«Die Selbstbestimmtheit ist das höchste Gut.»

Das ist zum Beispiel bei den Ferien so. Bei vielen stehen diese nämlich als Erstes auf der Wunschliste. Diese Leute hätten das Verlangen nach einem «Tapetenwechsel», sprich ein neues Klima mit einer neuen Kultur zu erleben, sagt Ender. Das könne für viele auch eine Art Bestätigung sein, dass man wieder komplett «frei» sei.

«Ferien mehrmals verschoben»

Zudem seien viele in den letzten zwei Jahren gezwungen gewesen, ihre Ferien teils mehrfach zu verschieben. Diesen Wunsch nun zu erfüllen, sei deshalb oft an vorderster Stelle. «Ähnlich wie der BMW-Fan, der sich einen BMW kaufen will und dafür über zwei Jahre sparen musste», sagt Ender.