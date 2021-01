In der Schweiz gingen 3811 Firmen pleite. Das entspricht einer Abnahme um 19 Prozent, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B in einer Mitteilung schreibt.

Das sind Firmen, die im Normalfall bereits in den Konkurs geschlittert wären und nun nur aufgrund der Finanzspritzen weiterleben.

Im vergangenen Jahr gab es in der Schweiz weniger Firmenpleiten. Insgesamt kam es zu 3'811 Insolvenzen. Das sind 880 Fälle weniger als noch im Vorjahr. Das entspricht einer Abnahme von 19 Prozent, wie der Wirtschaftsinformationsdienst Bisnode D&B in einer Mitteilung schreibt.

Aufgrund der Coronakrise wäre eigentlich ein deutlicher Anstieg der Firmenpleiten zu erwarten gewesen. Doch die staatlichen Unterstützungsmassnahmen bewirkten, dass das Gegenteil eintraf, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Es sei also trotz der Krise nicht zu einer Über-, sondern zu einer Untersterblichkeit bei den Unternehmungen gekommen

Staatshilfen schaffen «Zombie»-Firmen

Offenbar seien durch die staatlichen Corona-Unterstützungen viele «Zombie»-Unternehmungen geschaffen worden. Dies sind Firmen, die im Normalfall bereits in den Konkurs geschlittert wären und nun nur aufgrund der Finanzspritzen vorerst weiterleben. «Doch der Zeitpunkt wird kommen, an dem ihre Liquidität zu Ende geht und die Pleite nicht mehr abgewendet werden kann», so das Bisnode D&B.