«Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen»«Corona kann dein ganzes Leben auf den Kopf stellen»

«Corona kann Dein ganzes Leben auf den Kopf stellen – jetzt vorsichtig bleiben!»: So lautet der Slogan einer neuen Kampagne, mit welcher der Kanton Luzern die Bevölkerung aufruft, noch konsequenter auf die Abstands- und Hygienevorschriften zu achten. Mit Plakaten, Inseraten und Auftritten in den sozialen Medien ruft der Kanton Luzern die Bevölkerung dazu auf, «jetzt erst recht vorsichtig zu bleiben», teilt der Kanton am Montag mit.



Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern, sagt: «Seit Beginn der Pandemie setzt die Luzerner Bevölkerung die Massnahmen im Kampf gegen das neue Coronavirus grundsätzlich gut um. Dafür danke ich allen Luzernerinnen und Luzernern herzlich. Nun steigen die Fallzahlen aber wieder rasant an. Deshalb ist Eigenverantwortung mehr denn je gefragt. In diesem Sinne soll die Kampagne dazu beitragen, die Bevölkerung dafür zu sensibilisieren, unsere Mitmenschen und uns selbst zu schützen, indem wir uns an die Massnahmen halten. Diese lauten: Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen.»



Die Kampagne des Kantons Luzern startet in Kürze auch im Kanton Zug. Im Kampf gegen das neue Coronavirus tauschen sich die Zentralschweizer Kantone regelmässig aus und stimmen Massnahmen je nach Notwendigkeit miteinander ab, heisst es in der Mitteilung weiter.