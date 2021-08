Corona-Hotspot : Kater nach dem Partysommer im Kosovo

Partys ohne Ende, gefälschte PCR-Tests und kaum Geimpfte: Im Sommer explodierten im Kosovo die Fallzahlen – und die Schweiz war nicht auf die Rückkehrer vorbereitet.

Ausgelassene Stimmung und fast keine Corona-Massnahmen: Partynacht in einem Nachtclub in Pristina. (17. Juli 2021)

Kurz vor den Sommerferien hob die kosovarische Regierung fast alle Corona-Massnahmen auf. Man wollte nicht noch einmal auf das wichtige Geschäft mit den Besuchern aus der Diaspora verzichten. Tatsächlich reisten so viele Leute an wie noch nie, schreibt die «SonntagsZeitung». Allein im Juli landeten 446’340 Passagiere in Pristina – fast doppelt so viele wie in den Vor-Corona-Jahren.