Auch ihr Vater soll Corona haben : Corona könnte Lara Gut-Behrami den Gesamtweltcup kosten

Die Hiobsbotschaft am Freitag: Ski-Ass Lara Gut-Behrami hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Dies könnte der 30-Jährigen ziemlich die Saison vermiesen.

So kann die Tessinerin zumindest an den nächsten beiden Rennwochenenden nicht an den Start gehen.

Dieser Ausblick dürfte Gut-Behrami indes gar nicht gefallen. Die 30-Jährige ist nach dem positiven Corona-Test nach Hause ins italienische Udine gefahren, um sich dort in eine zehntägige Quarantäne zu begeben. In eine solche muss wohl auch ihr Vater. So berichtet der «Blick» , dass auch Pauli Gut positiv getestet wurde. Wie Gut-Behrami soll er nur milde Symptome haben.

Tatsache ist: Der Schweizer Ski-Star verpasst sicherlich die Rennen von diesem Wochenende in Val d’Isère (Abfahrt und Super-G) und die beiden Riesenslaloms von Courchevel am kommenden Wochenende. Aber auch der Riesenslalom im österreichischen Lienz vom 28. Dezember hängt in der Schwebe.

Gut-Behrami könnte auch Lienz verpassen

Rechnet man mit einer Quarantäne ab Donnerstag, als gemäss Swiss-Ski die ersten Symptome aufgetaucht waren, wäre Gut-Behramis Isolation dann zwar vorbei. Allerdings muss man bei der Einreise nach Österreich eigentlich mindestens 14 Tage genesen sein. Bleibt zu hoffen, dass den Behörden ausnahmsweise ein negativer Test für die Einreise ausreichen wird. «Noch ist vieles offen», wird Alpin-Chef Walter Reusser im «Tages-Anzeiger» zitiert, «wir werden in den nächsten Tagen diverse Abklärungen treffen.»



So oder so ist der Corona-bedingte Ausfall ein herber Rückschlag für die Tessinerin. Denn: Gut-Behramis Konkurrentinnen um den Gesamtweltcup dürften nun in den kommenden zwei Wochen davonziehen. Trotz hartnäckiger Grippe und dem Sturz-Schock in St. Moritz befindet sich Gut-Behrami im Kampf um die grosse Kristallkugel nämlich auf dem vierten Platz – hinter der Slowakin Petra Vlhova, der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin und der Italienerin Sofia Goggia . Der Rückstand ist aber bereits gross. Gut-Behrami hat 298 Punkte, Vlhova 340. Shiffrin (525) und Goggia (535) sind bereits auf und davon. Gut möglich also, dass Gut-Behrami nun wegen ihrer Corona-Infektion den Anschluss an die Spitze verliert. Und das definitiv.