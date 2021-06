Starke Nachfrage - Corona-Krise führt dazu, dass mehr Millionäre in die Schweiz ziehen

Die Anfragen für eine Niederlassung in der Schweiz haben innert Jahresfrist um 30 bis 40 Prozent zugenommen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Das sagt Christian Kälin, Präsident der Firma «Henley & Partners», die Aufenthaltsbewilligungen und Staatsbürgerschaften vermittelt. Laut dem Luxusimmobilien-Makler «Knight Frank» hat ausserdem die Zahl der Umzugswilligen zugenommen, um rund einen Drittel.

Grosse Nachfrage bei Deutschen und Italienern

Gründe dafür seien die Furcht vor höheren Steuern, die liberale Haltung der Schweiz in der Corona-Pandemie und die mit rund 40 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verhältnismässig tiefe Verschuldung. Günstig ist die Schweiz aber nicht: «Nicht-EU-Bürger müssen bei uns effektiv mindestens 200’000 Franken an Steuern pro Jahr zahlen, um das Recht auf eine Niederlassung zu erhalten», sagt Frédéric Rochat, geschäftsführender Teilhaber der Genfer Privatbank «Lombard Odier» in der «NZZ am Sonntag».