Tiefe Behandlungskosten

Corona-Krise könnte Prämienanstieg stoppen

Viele Behandlungen durften während der ersten Corona-Welle nicht angeboten werden. Die Gesundheitskosten stagnierten im ersten Halbjahr, statt wie üblich anzusteigen. Das freut die Prämienzahler.

Deutlicher Kostenrückgang im Mai

Apotheken profitieren

Verschiedene Spitaldirektoren beklagten im Vorfeld, sie stünden vor Millionenverlusten. Nun zeigt sich: Sowohl im ambulanten als auch im stationären Bereich sind die Umsätze in etwa gleich geblieben wie in der Vorjahresperiode. Offenbar konnten insbesondere jene Spitäler, die Covid-19-Patienten behandelten, ihre Ausfälle in anderen Bereichen so kompensieren. In schweren Fällen kann eine Covid-19-Behandlung bis zu 120’000 Franken kosten.