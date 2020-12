Auch bei den persönlichen Hoffnungen für das Jahr 20121 hat die Nächstenhilfe an Bedeutung gewonnen.

Auch vor den Weihnachtsferien erinnerte der Bundesrat wiederholt an die Solidarität. «Unser Land ist stark, wenn wir gemeinsam handeln», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) an der Medienkonferenz vom 18. Dezember.

Rund 54 Prozent der befragten Personen geben an, jetzt eher dazu bereit zu sein, anderen Menschen zu helfen.

«Die Pandemie hat bewusst gemacht, dass wir alle im selben Boot sitzen und alleine an unsere Grenzen stossen», sagt Studienautor Andreas Krafft.

Noch selten so oft wurde an die Solidarität appelliert wie im Jahr 2020. Auch vor den Weihnachtsferien erinnerte der Bundesrat wiederholt daran.

«Unser Land ist stark, wenn wir gemeinsam handeln», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) an der Medienkonferenz vom 18. Dezember. Sie wünsche sich, dass wir zueinander schauten. «Die Pandemie hat gezeigt, wie verletzlich wir sind. Darum müssen wir Sorge tragen zueinander.»

54 Prozent wollen helfen

Die Appelle scheinen der Schweizer Bevölkerung in Fleisch und Blut übergegangen zu sein, wie das aktuelle Hoffnungsbarometer der Universität St. Gallen zeigt (siehe Box).

Rund 54 Prozent der befragten Personen geben an, jetzt eher dazu bereit zu sein, anderen Menschen zu helfen (siehe Box) als früher. Auch bei den persönlichen Hoffnungen für das Jahr 2021 hat die Nächstenhilfe an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig ist den Befragten Geld weniger wichtig geworden. So sank die Hoffnung auf mehr Geld. Noch stärker als im letzten Jahr hoffen die Befragten auf gute Gesundheit.