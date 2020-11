1 / 6 Die Schweiz trifft die zweite Welle der Coronavirus-Pandemie hart. Einige Kantone haben weltweit eine der höchsten Inzidenzen. KEYSTONE Laut einer Befragung von Demoscope denken auch wegen Corona 42 Prozent daran, eine Patientenverfügung zu machen. KEYSTONE Auch die Zahl jener, die bereits ein Testament gemacht haben, ist gestiegen. KEYSTONE/DPA/Jens Büttner KEYSTONE

Darum gehts Eine Umfrage zeigt, dass die Schweizer wegen der Corona-Krise vermehrt über das Sterben nachdenken.

42 Prozent geben an, über eine Patientenverfügung nachzudenken.

29 Prozent geben an, bereits ein Testament gemacht zu haben.

Dabei werden gemeinnütige Organisationen weniger berücksichtigt, zuerst kommt die Familie.

Bei den Spenden zeigen sich die Befragten jedoch grosszügig – solange es sich um Hilfe in der Schweiz handelt.

Lockdowns, überfüllte Spitäler, junge Patienten, die auf der Intensivstation liegen: Was noch vor einigen Monaten in hochentwickelten Ländern wie der Schweiz undenkbar schien, gehört nun zum Alltag in der grössten Gesundheits- und Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die Krise hat auch dazu geführt, dass vermehrt Menschen über ihr Verhältnis zum Tod nachdenken. Eine repräsentative Studie von Demoscope im Auftrag der Allianz für das Gemeinwohl zeigt: 36 Prozent der Befragten geben an, Corona habe sie dazu gebracht, vermehrt über das Sterben und die Endlichkeit des Lebens nachzudenken. Befragt wurden 1050 Personen im Alter ab 45 Jahren im Juli 2020, also bevor die Fallzahlen in der Schweiz wieder massiv gestiegen sind.

29 Prozent haben Testament aufgesetzt

Bei den Befragten blieb es aber nicht dabei, sich nur Gedanken über ihr mögliches Ableben zu machen. Viele Befragte setzten zudem ein Testament auf. Laut der Umfrage ist die Zahl jener, die wegen Corona ein Testament erstellt haben, von 27 auf 29 Prozent gestiegen. Kein Wunder rechne eine Studie der Universität Lausanne dieses Jahr mit einer Erbschafts-Rekordsumme von 95 Milliarden Franken, schreiben die Forscher. Das sei deutlich mehr, als der Bund jährlich einnehme, schreiben die Studienautoren. 42 Prozent der Befragten gaben zudem an, sich nun verstärkt Gedanken zu einer Patientenverfügung zu machen.

Eine deutliche Verschiebung gab es bei der Frage, wen die Testamentverfasser in ihrem Nachlass berücksichtigen. Gaben im Vorjahr noch 37 Prozent an, dass sie sich vorstellen könnten, eine gemeinnützige Organisation in ihrem Testament zu berücksichtigen, sank dieser Wert in diesem Jahr um fast die Hälfte auf 20 Prozent. Die Auftraggeberin der Studie geht deshalb davon aus, dass damit der Anteil an Legaten an gemeinnützige Organisationen von schon bisher sehr tiefen drei Promillen des gesamten vererberten Vermögens weiter sinken könnte.

Beim Testament kommt erst die Familie

Jörg Arnold von der Allianz für Gemeinwohl erklärt sich das damit, dass in der Krise offensichtlich wurde, dass auch die nächsten Familienmitglieder an den Folgen leiden. «Dann hält man sich zurück, in einem Testament eine gemeinnützige Organisation zu berücksichtigen, und stellt die Familie an die erste Stelle.»

Er betont aber auch, dass sich bei Spenden ein anderer Effekt abzeichne: Hilfswerke konnten in der Krise mehr Gelder einsammeln. Wiederum stehen hier aber auch Organisationen im Fokus, die vor allem national tätig sind und sich für Hilfe in der Schweiz einsetzen. Dies zeigt auch die Demoscope-Studie: 53 Prozent sind der Meinung, gemeinnützige Organisationen müssten sich in Corona-Zeiten vor allem lokal oder regional engagieren. Nur ein Viertel der Befragten gibt an, die Hilfswerke müssten sich «global» beziehungsweise «in ärmeren Regionen der Welt» engagieren. «Der Lockdown führte uns allen vor Augen, wie wichtig der soziale Zusammenhalt ist – deshalb wollen nun offenbar Schweizer auch vermehrt Betroffenen in der Schweiz helfen», sagt Arnold.

Offenbar hat die Corona-Krise die Schweizerinnen und Schweizer eher für die Not im eigenen Land sensibilisiert. Laut Arnold zeigt sich dies auch daran, dass beim Glückskette-Sammeltag 42 Millionen Franken für Corona-Hilfe in der Schweiz, aber gerade mal 7 Millionen fürs Ausland zusammengekommen sind.

«Verletzlichkeit der Schweiz aufgezeigt»

Raphael Vogel, Projektleiter Sozialforschung beim Umfrageinstitut Demoscope, erklärt das so: «Der Ausbruch des Coronavirus hat die Verletzlichkeit auch der wohlhabenden Schweiz aufgezeigt. Für die Schweiz ungewohnt waren Teile der Bevölkerung plötzlich auf Nachbarschaftshilfe angewiesen – lokale und regionale Solidarität wurden aktuelle Themen. Zudem ist die Befürchtung da, dass sich die wirtschaftlichen Konsequenzen des Coronavirus direkt auf die Situation der Arbeitnehmenden auswirken könnten und dabei auch Härtefälle entstehen.»