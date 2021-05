Wirtschaftszahlen - Corona-Krise trifft Zürich besonders hart

Menschen aus aller Welt landen am Flughafen Zürich, Geschäftsreisende übernachten in Stadthotels, Touristinnen und Touristen shoppen in der Bahnhofstrasse – normalerweise. Die eingeschränkte Reisefreiheit aufgrund der Corona-Pandemie hat allerdings zu einem Einbruch des Tourismus geführt. Das spürt die Zürcher Wirtschaft ganz besonders, wie die «Sonntagszeitung» berichtet. Das Tor der Schweiz zur Welt und die Kongress-, Kultur- und Partystadt zu sein, sei in der Pandemie ein Klotz am Bein.