«Sichere Währung und Reserve»

Corona-Krise verursacht Run auf Gold

Die Schweizer Privatanleger investieren in der Krise in Edelmetalle. Besonders beliebt scheint Gold. Der Goldpreis ist seit Jahresbeginn über 12 Prozent gestiegen.

Der Rohstoff gewinne in der Corona-Krise an Bedeutung als Anlagealternative. Allein seit Jahresbeginn ist der Goldpreis über 12 Prozent gestiegen.

Derzeit sind in der Schweiz rund 920 Tonnen Gold privat angelegt. Das entspricht einem Wert von rund 48 Milliarden Schweizer Franken, wie es in einer Studie vom Forschungszentrum für Handelsmanagement an der Universität St. Gallen heisst.

