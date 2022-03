Neue Studie – Corona lässt das Gehirn schrumpfen

1 / 8 Laut einer britischen Studie soll Corona das Hirn schrumpfen und die kognitive Leistung verringern. (Symbolbild) Getty Images Unter solchen Long-Covid-Symptomen leiden viele. Experten und Expertinnen warnen, dass hohe Fallzahlen ein Problem für die Gesundheit der Bevölkerung und die Wirtschaft werden könnten. Getty Images/iStockphoto Die Studie sorgt auf Twitter für viel Aufruhr. Tages-Anzeiger-Journalist Marc Brupbacher schreibt, dass es nun wissenschaftlich bewiesen sei, dass das Coronavirus dumm mache. Screenshot/Twitter

Darum gehts Laut einer britischen Studie kann Corona zu Hirnschwund und einer verringerten kognitiven Leistung führen.

Das sorgt auf Twitter für Aufruhr. Gewisse User zeigen sich besorgt.

Laut Infektiologe Andreas Cerny ist Angst jedoch nicht angebracht. Bis dato gäbe es keine Hinweise dafür, dass Omikron oft zu Hirnschäden führe.

Eine neue Studie aus England zeigt, dass eine Covid-Infektion das Hirn schrumpfen lassen kann. Betroffen sind vor allem die Hirnareale für kognitive Fähigkeiten. Diese Long-Covid-Symptome sind nicht nur bei schweren Verläufen, sondern auch bei «milden» Verläufen möglich, so die Studie. Die Gehirne der Betroffenen wurden zwischen März 2020 und April 2021 untersucht.

Bei hohen Fallzahlen könnte das zu einem ernsthaften Problem für die Gesundheit der Bevölkerung und die Wirtschaft werden, warnen Experten und Expertinnen. Die steigenden Fallzahlen sind eine Realität: Sie haben sich in den letzten Wochen mehr als verdoppelt, nämlich von 8103 auf über 20’000 Neuinfektionen. Auch etwa in England oder in den Niederlanden steigen die Fallzahlen wieder.

Besorgte User auf Twitter

Auf Twitter führt die Studie zu viel Aufruhr und teilweise auch Angst. «Es ist nun wissenschaftlich erwiesen: Das Virus macht dumm», so Tages-Anzeiger-Journalist Marc Brupbacher. Ein anderer macht sich Sorgen, dass immer mehr Langzeitnebenwirkungen nach einer Corona-Infektion zum Vorschein kommen könnten. «Es wird immer klarer, dass dieses Virus nicht einfach eine Erkältung ist.»

Laut Andreas Cerny, Infektiologe am Moncucco-Spital in Lugano, ist die britische Studie jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Es wäre voreilig, zu sagen, dass Covid-19 bei vielen Leuten zu einem geschrumpften Hirn, sprich, zu einer verringerten kognitiven Leistung führe. «Durch Covid-19 verursachte Hirnschäden sind zwar eine Tatsache, jedoch von der Virusvariante, dem Schweregrad der Erkrankung, dem Alter und den Vorerkrankungen der Betroffenen abhängig.»

«Keine Hinweise, dass Omikron oft zu Hirnschäden führt»

So gäbe es bis dato zum Beispiel keine konkreten Hinweise dafür, dass die aktuell dominanten Omikron-Varianten BA.1 und BA.2 oft zu Hirnschäden führen würden. Zudem habe die britische Studie sich hauptsächlich mit der Morphologie, also mit der Form und Struktur des Gehirns, befasst. «Was man auf den Bildern sieht und was effektiv im Hirn abgeht, sind zwei verschiedene Paar Schuhe», sagt Cerny.

Auch bei den steigenden Fallzahlen seien Panik oder Angst nicht nötig, sagt der Infektiologe. «Die vierte Welle flacht langsam ab, die Hospitalisation und die Todesfälle sind am Sinken.» Die Entwicklung sei trotz aktuell steigender Fallzahlen insgesamt als positiv zu bewerten, sagt Cerny.

«Steigende Fallzahlen wegen schneller Öffnungsschritte»

Dass die Welle nicht so schnell abflache und teilweise Fluktuationen aufweise, sei auf die schnellen Öffnungssschritte zurückzuführen. «Wegen der fast gänzlich gelockerten Massnahmen, der vielen Touristen und der neuen Omikron-Variante BA.2 zirkuliert das Virus ziemlich stark.»

Neue Massnahmen seien aktuell jedoch nicht gerechtfertigt, sagt Cerny. Einzig die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen, wie zum Beispiel in Läden, hätte in seinen Augen länger beibehalten werden sollen. «Der Druck auf vulnerable Personen, keine Maske zu tragen, steigt.» Viele würden sich vermehrt dafür schämen, sagt Cerny. Er rät, die Maske in öffentlichen Räumen weiterhin zu tragen.



So sieht die aktuelle epidemiologische Entwicklung aus Die vierte Welle flacht seit Ende Januar ab. Wurden am 23. Januar 48’504 Fälle registriert, waren es rund einen Monat später noch 8103 Neuinfektionen. Seit dem 20. Februar steigen die Fallzahlen jedoch wieder. Seit März-Beginn werden täglich wieder mehr als 20’000 Personen positiv getestet. Dafür ist laut der Covid-Taskforce die Subvariante BA.2 von Omikron verantwortlich. Anders sieht es in den Spitälern aus. Die Lage hat sich in den letzten Wochen entspannt. Immer weniger Leute müssen wegen oder mit einer Covid-Infektion hospitalisiert werden. Auch die täglich gemeldeten Todesfälle sinken seit Wochen.



Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Corona-Zeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143