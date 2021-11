Rüüdig truurig – Corona lässt wieder alle Hoffnungen auf Fasnachtsumzüge platzen 

«Dass jetzt diese Meldung so früh kam, hätte ich niemals erwartet»

Alle hätten schon zum zweiten Mal seit dem Sommer ergebnislos für die 5. Jahreszeit gearbeitet. Die einen Gruppen könnten ihre Grinde, Kostüme, Wagen und andere Artefakte einstellen und später wieder aus dem Lager holen, während andere wegen fehlenden Räumlichkeiten ihre Arbeiten wieder vernichten müssen. An den Umzügen nehmen jeweils bis etwa 2000 Personen aktiv teil. Bei den Betroffenen macht sich die Enttäuschung breit. So rechnete etwa Jil Burri, Sujet Chefin Rasselbandi Horw mit Einschränkungen an der Fasnacht. Sie sagt zu Pilatus Today : «Aber, dass jetzt diese Meldung kam und vor allem so früh, hätte ich niemals erwartet.»

Auch Montercorso und Chendermonschter betroffen

Mit der Tatsache, dass die Umzüge der Luzerner Fasnacht nicht stattfinden können, sind vier Höhepunkte offiziell aus dem Fasnachtsprogramm 2022 gestrichen. Betroffen ist der Umzug der Zunft zu Safran, der jeweils am Nachmittag des Schmutzigen Donnerstags stattfindet. Aber auch der Umzug am Güdismontag ist gestrichen. Somit fällt auch der Ehrentag der Wey-Zunft ins Wasser. Traurig wird auch der Fasnachtsnachwuchs sein: Jeweils am Nachmittag des Güdisdienstag gehören die Gassen der Luzerner Altstadt ganz den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Chendermonschter, an dem jeweils über 800 Kinder teilnehmen und den Zuschauern und Zuschauerinnen voller Stolz ihre selbst gemachten Sujets präsentieren. Der bombastische Abschluss und der letzte Aufschrei in den finalen Stunden der Luzerner Fasnacht wäre dann das Monstercorso gewesen, das von den «Die Vereinigte» organisiert wird. Am Güdisdienstag lassen bei diesem Umzug am Abend sämtliche Guuggenmusigen, Wagen- und Maskengruppen der «Die Vereinigte» die Stadt noch einmal in ihren Grundmauern erzittern.