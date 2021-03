Beim Ärztenetzwerk Medix Zürich seien solche Diagnosen nicht sehr häufig, heisst es demnach auf Anfrage. Man mache sich allerdings Sorgen, dass in dem derzeit herrschenden Klima der Angst viele Patientinnen und Patienten mit unklaren Beschwerden in Long Covid fälschlicherweise die Ursache sähen.

Welle von chronisch kranken Menschen

Andere wie der Ustemer Hausarzt Res Kielholz hingegen glauben, dass Long-Covid-Patienten stigmatisiert würden, ähnlich wie bei Schmerzkrankheiten oder dem Müdigkeits-Syndrom CFS. Ähnlich äussert sich auch Gregory Fretz, Arzt für Innere Medizin am Kantonsspital Chur, wo er eine Sprechstunde für Long Covid leitet: «Die Betroffenen sehen gesund aus, man sieht ihnen das Leid nicht an, und das macht es auch so schwierig für das soziale Umfeld oder den Arbeitgeber», sagt Fretz gegenüber der «NZZ am Sonntag» (Bezahlartikel).