«Plumpe Angstmacherei»Corona-Skeptiker beschimpfen Spital Schwyz wegen Video-Appell

244 neue Fälle im Kanton Schwyz

Über das Wochenende sind im Kanton Schwyz neu 244 positiv auf Covid-19 getestete Personen hinzugekommen, teilten die Behörden am Montag mit. Nach Abzug der Genesenen und Verstorbenen sind im Kanton somit aktuell 800 (Stand am Freitag: 633) positiv auf Covid-19 getestete Personen zu verzeichnen. Eine Frau und ein Mann mit Covid-19 im Alter von 70 und 90 Jahren sind verstorben.

Der Anstieg der Fallzahlen ist über die ganze Schweiz besorgniserregend, heisst es in der Mitteilung. Bereits per Freitag, 16. Oktober 2020, hat der Regierungsrat eine kantonale Verordnung über Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie in Kraft gesetzt. Da das Bundesrecht gegenüber dem kantonalen Recht allerdings vorgeht, müsse die kantonale Verordnung auf die Verordnung des Bundesrates abgestimmt werden. Der Regierungsrat werde am Dienstag deshalb allfällige Anpassungen der kantonalen «Covid-19-Verordnung» beraten.