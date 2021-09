Polizei nahm in Ljubljana 20 Personen fest : Corona-Leugner stürmen Studio des slowenischen Staatsfernsehens

Eine Gruppe von Corona-Leugnern drang am Freitagabend in eine News-Studio des slowenischen TV-Senders RTVS ein und protestierte gegen dessen Berichterstattung. Die Polizei setzte dem Treiben ein Ende.

Eine Gruppe von Corona-Leugnern und Impfgegnern ist am späten Freitagabend in das Gebäude des slowenischen Staatsfernsehens RTVS eingedrungen, wo sie Mitarbeitende des Senders attackierten und beleidigten. Sie verlangten, dass der Sender ihre Meinung zu diesem Thema darstelle, wie die slowenische Nachrichtenagentur STA am Samstag berichtete. Wie die RTV-Journalistin Barbara Vidmajer berichtet, die den Vorfall auch filmte und die Aufnahmen auf Social Media stellte, seien die Corona-Leugner durch den Haupteingang gestürmt und seien direkt ins Studio vorgedrungen. Die Polizei versuchte, die Eindringlinge zum Gehen zu bewegen, doch diese liessen sich nicht vertreiben, Schliesslich beendeten die Beamten die Aktion und nahmen 20 Eindringlinge im Nachrichtenstudio fest.