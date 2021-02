In diesem Jahr begann die Heuschnupfen-Saison in der Schweiz bereits im Februar.

Die frühlingshaften Temperaturen sorgen im Schweizer Mittelland für eine starke Pollenbelastung . Für viele Menschen bedeutet das: Niesattacken, tränende Augen und eine ständig laufende Nase. Rund 20 Prozent der Schweizer Bevölkerung geht es so. Sie leiden an Heuschnupfen. Der frühe Start der Pollensaison lässt auch ihr Leiden früher beginnen. Hinzu kommt die Frage, ob die Symptome wirklich von den Pollen oder doch vom Virus ausgelöst werden.

Allerdings könnten die Symptome in diesem Jahr milder ausfallen als in anderen Jahren – dank einer Corona-Massnahme.

Bei einer Pollenallergie handelt es sich um eine Überreaktion des Immunsystems, verursacht durch die Blütenpollen von Bäumen, Sträuchern, Getreidearten oder Gräsern. Die Pollen gelangen durch die Luft in den Körper und geraten dort auf die Schleimhäute. Als Reaktion darauf bildet der Körper Antikörper und den Botenstoff Histamin. In Folge dessen treten die typischen Heuschnupfen-Symptome auf: tränende Augen, laufende Nase, Niesanfälle und vieles mehr.

Weniger Symptome dank Maske

Der Grund: Die Masken, die es derzeit vielerorts aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu tragen gilt, wehren nicht nur Sars-CoV-2 ab, sondern schützen auch die Schleimhäute in Nase und Mund vor Pollen. «Bei Heuschnupfen ist es wichtig, den Kontakt zu den allergenen Pollen so tief wie möglich zu halten», sagt Anette Guillebeau vom aha! Allergiezentrum Schweiz. Schutzmasken helfen dabei. «Betroffene melden uns dies so zurück.»

Bestätigt werden die Eindrücke Betroffener bereits durch eine Studie, die während der Pandemie durchgeführt wurde, so Siegfried Borelli, leitender Arzt am Institut für Dermatologie am Stadtspital Waid und Triemli. «Die Arbeit zeigt, dass Heuschnupfen-Symptome durch das Maskentragen geringer ausfallen können.» Zum Einsatz kamen OP- und FFP2-Masken. Beide zeigten Wirkung, heisst es im «Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice».