Massnahmen in den Kantonen : Diese Corona-Regeln gelten in den Kantonen

Im Kampf gegen die zweite Corona-Welle sind die Kantone im Lead. Viele Kantone haben Massnahmen beschlossen, die über jene des Bundesrates hinausgehen – das Wallis ist im Teil-Lockdown. Doch was gilt jetzt genau wo?

In Bars und Clubs dürfen höchstens 50 Personen anwesend sein. Die Maskenpflicht gilt in den Lokalen auch für sitzende Personen. Die Veranstalter von privaten Anlässen müssen auch bei weniger als 15 Personen die Kontaktdaten der Anwesenden erheben. An den Volksschulen und sämtlichen Bildungseinrichtungen der Sekundarstufe II gilt eine erweiterte Maskentragpflicht für Erwachsene in Schulgebäuden.

Hier gibts ein Tanzverbot in Clubs und Bars.

In Bars und Clubs darf das Tanzbein nicht geschwungen werden. In Appenzell Ausserrhoden gilt für Lernende ab der Sekundarstufe I auf dem ganzen Schulareal eine Maskenpflicht.

Im Baselbiet sind Grossveranstaltungen auf 1000 Personen beschränkt. Die Anzahl Gäste in Bars und Clubs ist auf 100 Personen beschränkt. Können die Abstände nicht eingehalten werden, müssen die Organisatoren von grösseren Veranstaltungen Sektoren von 50 Personen bilden. Sekundarschüler im Kanton Basel-Land müssen in den Pausen eine Maske tragen. Ebenso gilt eine Maskentragpflicht für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren in Innenräumen von Kindertagesstätten

Per sofort sind Grossveranstaltungen auf 1000 Personen beschränkt. Öffentliche und private Veranstaltungen werden auf maximal 50 Personen beschränkt, sofern weder der erforderliche Abstand eingehalten noch Schutzmassnahmen ergriffen werden können. Eine Maskentragpflicht gilt grundsätzlich auch für die Areale und Innenräume der Schulen und Tagesstrukturen der Primar- und Sekundarstufe I. Keine Maske tragen müssen Schüler der Primarschulen und Kindergärten.

Seit dem 19. Oktober sind Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen verboten. In den Bars und Clubs gilt eine limitierte Anzahl von maximal 100 Gästen.

Der Kanton Freiburg verbietet Versammlungen von mehr als zehn Personen. Diskotheken und Casinos sind geschlossen, ab 23 Uhr gilt eine Sperrstunde für Restaurants, Bars und Cafés. Die Ausübung von Sportarten mit Körperkontakt ist untersagt. Profispiele bleiben erlaubt, allerdings mit maximal 1000 Zuschauern.

Der Kanton Genf hat die Nachtclubs geschlossen.

Glarus

Der Kanton Glarus geht nicht wesentlich über Bundesrecht hinaus.

An den öffentlichen und privaten Volksschulen gilt für alle Erwachsenen eine Maskenpflicht, ausgenommen in Unterrichtsräumen.

Es gilt eine Sperrstunde ab 22 Uhr für Bars, Restaurant und Cafés. Nachtklubs, Diskotheken und Erotikbetriebe müssen schliessen . Veranstaltungen ab 15 Personen sind verboten, darunter fallen auch Teamsportarten.

1 / 4 Die Maske beim Einkaufen ist jetzt Standard. KEYSTONE Der Teufel liegt im Detail: Die Corona-Regeln sind in fast keinem Kanton gleich. iStock Am strengsten ist das Wallis. KEYSTONE

Clubs und Bars dürfen maximal 100 Personen empfangen. Betriebe können aber mehrere räumlich getrennte Gästesektoren mit maximal 100 Personen betreiben. Die Maskenpflicht gilt bereits in der Sekundarschule, zudem wird der Sportunterricht eingeschränkt. Weiterhin gilt eine Maskenpflicht an Märkten.

Bars und Clubs müssen die Kontaktdaten elektronisch erfassen. Jeder private Anlass mit mehr als 30 Personen muss mindestens fünf Tage im Voraus angemeldet werden.

Der Kanton Nidwalden geht nicht wesentlich über Bundesrecht hinaus.

Wie im Kanton Luzern gilt eine Maskenpflicht für Wochen-, Monats-, Jahres- und Weihnachtsmärkte

Der Kanton Schaffhausen geht nicht wesentlich über Bundesrecht hinaus.

An privaten und öffentlichen Veranstaltungen mit über 50 Teilnehmenden muss im Kanton Schwyz weiterhin auch am Sitzplatz eine Maske getragen werden. Ansonsten gelten die Massnahmen des Bundes.

Der Kanton Solothurn hat in Bars, Clubs, Diskotheken und Tanzlokalen eine Sperrstunde in den Nächten auf Samstag und Sonntag verhängt. Sie gilt zwischen 1 Uhr und 6 Uhr. Clubs, Diskotheken und Tanzlokale dürfen höchstens 300 Personen gleichzeitig empfangen. Schliesslich dürfen an öffentlichen und privaten Veranstaltungen höchstens 50 Personen teilnehmen, wenn weder der nötige Abstand eingehalten noch andere Schutzmassnahmen ergriffen werden können.

Im Kanton St.Gallen bleibt nach den Entscheiden des Bundesrates das Tanzverbot bestehen.

Das Tessin hat die Clubs geschlossen. Auch Erotiksalons mussten dichtmachen. Restaurants müssen die Daten der Gäste erfassen und überprüfen.

Organisatoren von öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen müssen spätestens 14 Tage vor dem Anlass ein Schutzkonzept einreichen.

Der Kanton Uri geht nicht wesentlich über Bundesrecht hinaus.

Waadt hat die Discos geschlossen.

Das Wallis hat per 22. Oktober strenge Corona-Massnahmen beschlossen. Der Kanton verbot Veranstaltungen mit mehr als zehn Personen, schloss Bars, Theater, Kinos oder Fitnessstudios. Es gilt eine Maskenpflicht am Arbeitsplatz, Kontaktsportarten wie Fussball sind im Amateurbereich verboten. Restaurants müssen um 22 Uhr schliessen. Die detaillierte Übersicht gibts hier .

Öffentliche oder private Veranstaltungen mit mehr als 100 Anwesenden dürfen nur stattfinden, wenn entweder der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Anwesenden eingehalten wird oder Schutzmasken getragen werden. In Gastronomiebetrieben ohne feste Sitzplätze sind im Kanton Zug maximal 100 Gäste gleichzeitig zugelassen. Die Bars und Clubs sind zudem nach wie vor verpflichtet, die Kontaktdaten aller Gäste zu sammeln.

Limitierte Anzahl von maximal 300 Personen in Clubs, Diskotheken und Tanzlokalen. Seit dem 19. dem Oktober gilt eine generelle Maskenpflicht für Erwachsene auf dem Areal aller Schulen. Maskenpflicht auch an Hochschulen. Seit dem 1. Oktober müssen im Prostitutionsgewerbe die Kontaktdaten von Freiern erfasst werden.

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Regeln werden in unregelmässigen Abständen aktualisiert.