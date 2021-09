Singend und ohne Maske - Corona-Massnahmengegner dringen in Kantonsspital Freiburg ein

Vor dem Kantonsspital Freiburg ist es am Sonntag zu einer Demonstration von Corona-Massnahmengegnern gekommen.

Am Sonntagvormittag sind Corona-Massnahmengegnerinnen und -gegner ins Kantonsspital Freiburg eingedrungen. Dies zeigen Bilder und Videos eines Lesers. «Es sind rund 50 Personen, die mit Liberté-Rufen gegen den Einsatz des Covid-Zertifikats protestieren», sagt S.M.* «Die Stimmung ist ruhig, ich hatte keine Angst. Aber die Demonstrierenden trugen keine Masken und hielten keinen Abstand.»

Wie eine Sprecherin des Spitals auf Anfrage von 20 Minuten berichtet, seien die Personen in den Eingangsbereich des Gebäudes eingedrungen, hätten sich hingesetzt und Lieder gesungen. Am Nachmittag soll eine weitere Kundgebung stattfinden. «Die Demonstranten haben sich verpflichtet, am Nachmittag nicht mehr das Gebäude zu betreten», sagt die Sprecherin. «Wir bedauern, dass die Demonstranten den Eingangsbereich ohne Masken betreten haben. Ein Krankenhaus ist ein sensibler Ort, zu dem nur Personen Zutritt haben, die zu Konsultationen oder Besuchen kommen.»