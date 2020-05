Aktualisiert vor 1h

«Keinen Unterricht mehr»

Corona-Maturanden sind schon jetzt in Ferienstimmung



Maturanden aus Kantonen mit abgesagter Maturprüfung haben gerade so viel Freizeit wie noch nie. Ganz wohl ist ihnen dabei nicht.

von Bettina Zanni

Hätte die Corona-Pandemie die Schweiz verschont, steckten jetzt wie jedes Jahr Tausende Kantons- und Berufsschüler mitten in den Maturprüfungen. «Seit Mitte Mai haben wir keinen Unterricht mehr, das fühlt sich speziell an», sagt Maliha Shah, die das Wirtschaftsgymnasium im Kanton Basel-Stadt besucht.

Darum gehts Viele Kantone haben wegen des Coronavirus die Maturprüfungen abgesagt.

Schulen lassen den Unterricht schon Wochen vor den Sommerferien auslaufen.

Die Maturanden geniessen die lockere Zeit, hätten aber auch gerne noch Unterricht.

Die Gymilehrer müssen sich jetzt jedoch auf die unteren Klassen konzentrieren.

Hätte die Corona-Pandemie die Schweiz verschont, steckten jetzt wie jedes Jahr Tausende Kanti- und Berufsschüler mitten in den Maturprüfungen. Im April entschied der Bundesrat jedoch, dass es den Kantonen überlassen ist, ob sie die Abschlussprüfung durchführen wollen oder nicht. Einige Maturanden haben darum statt Prüfungsstress gerade so viel Freizeit wie noch nie.

«Seit Mitte Mai haben wir keinen Unterricht mehr, das fühlt sich speziell an», sagt Maliha Shah, die das Wirtschaftsgymnasium im Kanton Basel-Stadt besucht. Die Lehrer hätten in den Sprachfächern Lernmaterial zum freiwilligen Lösen geschickt. «Ich verhalte mich nicht sehr vorbildlich. Den Stoff schaue ich mir nur an, wenn ich eine Beschäftigung brauche», sagt die 18-Jährige. Zurzeit fühle sich der Alltag wie Ferien an. «Ich schlafe meist aus und geniesse die Freizeit.» Den Maturprüfungen weine sie nicht nach. «Natürlich wären die Maturprüfungen ein spezielles Erlebnis gewesen. Richtig schade finde ich aber, dass wir keine Maturfeier haben.»



«Machen nicht mehr viel»

Auch Nadia, Maturandin aus dem Kanton Zürich, muss nicht für die Gymiprüfung büffeln. «In der Schule machen wir nicht mehr viel», sagt die 20-Jährige Schülerin der Kantonsschule Freudenberg. In den letzten Tagen hätten sie in den Online-Unterrichtsstunden vor allem Spiele gemacht oder die Lehrpersonen bewertet. «Zuvor hatten wir noch Prüfungen und so die Möglichkeit, unsere Noten zu verbessern.» Im Fach Deutsch hätten sie etwa ein Video schicken müssen, in dem sie Fragen zu einem Buch beantwortet hätten.

Der Schulunterricht sei nur noch bis Mittwoch vorgesehen, sagt Nadia. «Danach haben wir eigentlich Ferien.» Sie sei erleichtert, dass sie keine Maturprüfung schreiben müsse. Der Easy-Abschluss macht ihr aber auch Sorgen. «Ich habe Angst vor den Prüfungen an der Uni.» Da die Maturprüfungen wegfielen, werde ihr im Studium die Erfahrung der langen Prüfungsvorbereitungsphase fehlen.

Ins Büro statt in die Schule

Vollständig ausgesetzt hat der Bundesrat die kantonalen Prüfungen der eidgenössischen Berufsmaturität. «Zwei Tage pro Woche besuchte ich die BMS. Da jetzt auch kein Unterricht mehr stattfindet, müssen wir in dieser Zeit im Lehrbetrieb arbeiten», sagt Ivan Knezevic (18), Berufsmaturand am Kaufmännischen Bildungszentrum Zug KBZ. Er finde es schade, dass die restliche Unterrichtszeit entfalle. «Da ich an der Fachhochschule Betriebsökonomie studieren werde, hätte ich in Wirtschaftsfächern gerne noch mehr gelernt.»



Um für das Studium gut gerüstet zu sein, werde er den Stoff selbständig repetieren und vertiefen. Mitschüler die nicht studieren wollten, sehen laut Knezevic im frühen Schulende aber auch eine Chance. «So haben sie mehr Zeit, einen Job zu suchen.»

«Lehrpersonen haben nicht wenig zu tun»

Lucius Hartmann, Präsident des Vereins Schweizer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG, bestätigt, dass die Kantonsschulen ohne Maturaprüfungen den Unterricht je nach Kanton bereits auslaufen lassen.



Die Richtlinien der Kantonschule Zürcher Oberland Wetzikon sähen für die Maturanden etwa den 27. Mai zurzeit als letzten Schultag vor, sagt Hartmann. Bereits in die Sommerferien geschickt würden die Maturanden aber nicht. «Je nach Entscheid des Bundesrats am Mittwoch können die Kantone ihr Vorgehen anpassen.» Sollte bis zu den Sommerferien in den Kantonsschulen nur Halbklassenunterricht gestattet sein, könnten Maturanden etwa auf freiwilliger Basis als Tutoren eingesetzt werden.



Die Tage bis zu den Sommerferien anstelle der Prüfungen mit Unterricht auszufüllen, hält Hartmann für unmöglich. «Die Lehrpersonen haben trotz der wegfallenden Prüfungen mehr als genug zu tun.» Auch die unteren Klassen hätten sie seit März nicht mehr wie gewohnt unterrichtet. Gerade die Schüler aus den Vormaturklassen müssten gut betreut werden. «Es ist sehr zeitintensiv, die Lektionen im Fernunterricht lehrreich und abwechslungsreich zu gestalten und zugleich den Wiedereinstieg in den Fernunterricht vorzubereiten.» Den verfrüht entlassenen Maturanden empfiehlt er, trotz allem nicht nur das Dolce Vita zu geniessen. «Auch ohne Matur können sie beweisen, dass sie ihre Reife erreicht haben: indem sie den für ihren weiteren Weg wichtigen Stoff selbständig vertiefen.»

Sie mussten die Prüfungen schreiben Amira Hafideddine und Kristina Kelava von der Kantonsschule Alpenquai im Kanton Luzern kämpften in einer Petition erfolglos für die Streichung der Maturprüfung in allen Kantonen. Mittlerweile haben sie ihre Maturprüfung bereits abgelegt. Amira Hafideddine sagt: «Mit dem Lernen ging es okay. Es war etwas erschwert zu Hause zu lernen: kleine Geschwister, Baustelle neben der Tür.» Auf eine Bibliothek habe sie nicht ausweichen können. Auch sei das Lernen mit den Klassenkameraden nicht möglich gewesen. «Dies alles erschwerte die Möglichkeit sich auf die Prüfungen vorzubereiten.» Trotz des Wissens, dass Schüler in anderen Kantonen keine Maturprüfungen machen müssen, sei ihr das Lernen nicht schwergefallen. «Der Prüfungsdruck hat ausgereicht.» Auch Kristina Kelava bedauert das Büffeln nicht. «Das Lernen wäre unter normalen Umständen nicht so entspannt gewesen wie in unserem Fall.» Ohnehin seien in der Lernzeit alle Bars noch geschlossen gewesen. «Dann musste ich nicht zuschauen, wie die anderen Spass hatten.»